Beşamel soslu musakka tarifi

Malzemeler:

3 patlıcan

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kıymalı harç için

1 soğan

4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

800 g kuzu kıyma

1 domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Beşamel sos için

3 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

Tuz

Karabiber

1 yumurta

Üzeri için

1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri



Hazırlanışı:

Patlıcanları alacalı soyup yuvarlak doğrayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerine zeytinyağı gezdirip tuz ve karabiber serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında patlıcanlar kızarıncaya kadar yaklaşık 25 - 30 dakika pişirin. Kıymalı harç için yemeklik doğradığınız soğanı ve ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında soğanlar pembeleşinceye kadar soteleyin. Kıymayı ilave edin ve rengi dönünceye kadar kavurun. Rendelediğiniz domates, salçalar, tuz ve karabiberi ilave edin. Kıyma suyunu çekinceye kadar yaklaşık 20 dakika kısık ateşte pişirip ocaktan alın. Beşamel sos için, tereyağını bir sos tenceresinde eritin. Unu ilave edip rengi dönünceye kadar kavurun. Sütü ilave edin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın. Muskat rendesi, tuz ve karabiberi ilave edip sos kıvam almaya başlayıncaya kadar pişirin. Ayrı bir kasede çırptığınız yumurtayı hafif ılındırıp sosa ilave edin ve ocaktan alın. Patlıcanları hafif yağladığınız bir fırın kabının tabanına dizin. Üzerine kıymalı harçtan ilave edip tekrar patlıcan dizin. Tüm malzeme bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayın. En üste beşamel sostan yayıp rendelenmiş parmesan peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika daha pişirip fırından alın. Dilimleyip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.