Beşamel soslu patlıcan tarifi

Malzemeler:

4 patlıcan

2 diş sarımsak

1 soğan

15 gr tereyağı

1 yemek kaşığı kekik

150 gr kaşar peyniri

Tuz

Beşamel sos için

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

Tuz

2 su bardağı süt



Hazırlanışı:

Patlıcanları yıkayıp kurulayın. Fırın ızgarasında veya ocağın üzerinde çevirerek yumuşayıncaya kadar közleyin. Sarımsak ve soğanın kabuklarını soyup oda sıcaklığında yumuşatılmış tereyağının içine rendeleyin. Tuz ve kekik ilave edin. Patlıcanların kabuklarını soyduktan sonra sarımsaklı tereyağını her tarafına sürün. Beşamel sosu hazırlamak için; tereyağını küçük bir tencerede eritin. Unu ilave edip rengi hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Sürekli karıştırarak sütü azar azar ilave edin. Tuz ekleyin. Fırın tepsisini yağlayıp patlıcanları dizin. Beşamel sosu patlıcanların üzerine paylaştırın. Üzerine kaşar peyniri rendeleyip fırına verin. Üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Taze kekikle süsleyerek sıcak servis yapın.