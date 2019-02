Beypazarı tarhanalı hindi köftesi tarifi

Malzemeler:

300 g hindi but eti

7 yemek kaşığı Beypazarı tarhanası

3/4 su bardağı taze kaşar peyniri (İnce rendelenmiş)

1 pırasa (İnce kıyılmış)

1/2 yemek kaşığı ince irmik

4 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

4 yemek kaşığı ince kıyılmış mantar

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tane kişniş

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yumurta

4 yemek kaşığı maden suyu

Sosu için:

200 g ıspanak

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tuzsuz, kavrulmamış yer fıstığı

3 yemek kaşığı Trakya taze kaşar (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz



Hazırlanışı:

Sosu için zeytinyağı, limon suyu ve tuzsuz yer fıstığı dışında tüm malzemeleri blendera alın. Yer fıstığını bir tavada ha f kavurun. Ardından diğer malzemelerle beraber zeytinyağınıda azar azar ilave ederek blenderdan geçirin (Dilerseniz tüm malzemeyi geniş bir havan kullanarak da püre edebilirsiniz). Hindi but etini sinirlerinden güzelce temizleyin. Rondoya alıp kıyma haline gelene kadar çekin. Pırasayı yemeklik çok ince küp doğrayın. Mantarı temizledikten sonra rondoda ince kıyın. Kıydığınız hindi etine sırasıyla tarhana, yumurta, irmik, karabiber, maydanoz, taze kas¸ar, pırasa, mantar, soda ve zeytinyağını ilave edin. Parmak uçlarınızla düz bir zeminde yaklaşık 15 dakika yoğurup buzdolabına kaldırın. 1 saat kadar dinlendirin. Buzdolabında dinlendirdiğiniz köfteyi çıkarın ve 1 yemek kaşığı kadar alarak avuç içinizde yuvarlayıp bastırarak köfte formu verin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında her iki tarafı kızarana kadar pişirin.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.