Klasik patates salatasından sıkılanlara nefis bir tarif

Malzemeler

1/2 kg taze patates

Birkaç dal biberiye

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet kırmızı soğan

Sosu için;

1 tatlı kaşığı hardal

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 limon

Tuz



Hazırlanışı

Taze patateslerin kabuğunu soymadan iyice yıkayıp ikiye bölün ve su dolu bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın. Patatesler yumuşadıktan sonra suyunu süzün ve çok az sıvıyağ eklediğiniz tavada patatesler hafif renklenene kadar karıştırarak pişirin. Soğanı piyazlık doğrayın, kapya biberi halka halka doğrayın ve bir salata kasesine alın. Üzerine patatesleri ilave edin ve bir kase içinde karıştırdığınız sosu üzerine ekleyin. Ilık servis edin.



Fotoğraflar&Tarif: Gülen Yıldız Üçler

@mutfaktamimarvar