Bol baharatlı köfte tarifi

Malzemeler:

500 g kıyma

1 soğan

2 dilim bayat ekmek içi

5-6 dal maydanoz

2 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı tatlı biber salçası

Birer tutam karabiber, pul biber, kekik,

kimyon, kişniş, yenibahar, tarçın - Tuz

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı

Kremalı soğanlı sos için:

3 soğan

6 dal maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı köri

200 ml krema

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kıymayı geniş bir kaba alın. İnce kıydığınız soğan, ıslatılıp sıkılmış ekmek içi, kıyılmış maydanoz, biber salçası, su, tuz ve tüm baharatları ekleyip iyice yoğurun. Harçtan mandalinadan biraz daha küçük parçalar koparın ve yuvarlak köfteler hazırlayın. Köfteleri Ayçiçek yağında kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin.