Bol baharatlı köfte tarifi
Malzemeler:
500 g kıyma
1 soğan
2 dilim bayat ekmek içi
5-6 dal maydanoz
2 yemek kaşığı su
1 tatlı kaşığı tatlı biber salçası
Birer tutam karabiber, pul biber, kekik,
kimyon, kişniş, yenibahar, tarçın - Tuz
Kızartmak için:
Ayçiçek yağı
Kremalı soğanlı sos için:
3 soğan
6 dal maydanoz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı esmer şeker
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı köri
200 ml krema
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Kıymayı geniş bir kaba alın. İnce kıydığınız soğan, ıslatılıp sıkılmış ekmek içi, kıyılmış maydanoz, biber salçası, su, tuz ve tüm baharatları ekleyip iyice yoğurun. Harçtan mandalinadan biraz daha küçük parçalar koparın ve yuvarlak köfteler hazırlayın. Köfteleri Ayçiçek yağında kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin.