Buğday pilavı tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı nohut

2 soğan

100 g yağlı kemikli kuzu eti

2 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Üzeri için:

60 g tereyağı



Hazırlanışı:

Nohudu ve buğdayı bir gece önceden ıslatın. Islama suyunu süzüp kemikli kuzu etini buğdayın üzerine ekleyin. 3-4 parmak üzerine çıkacak kadar soğuk su ilave edip kapağı açık olarak kaynatın. Suyu çekmeye başladıktan sonra kıyılmış soğanı, salçayı ve tuzu ilave edin. Kapağını hiç açmadan 1.5-2 saat kadar pişirin. Piştikten sonra 10 dakika dinlendirin. Üzerine eritilmiş tereyağını dökerek servis yapın.