Bulamalı karma kızartma

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Balık severler bu tabağa bayılacak!

10 kişilik -

Malzemeler

1 parça porsiyonluk alabalık fileto

1 parça porsiyonluk mezgit fileto

1 parça porsiyonluk somon fileto

12 sardalye

12 hamsi

1 su bardağı un

1 kahve fincanı zeytinyağı

2 su bardağı ayçiçeği yağı

1 demet roka

1 yemek kaşığı sirke

Yarım limon

1 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz



Bulamaç harcı için:

2 su bardağı un

4 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

1 tatlı kaşığı karabiber

1 şişe maden suyu

1 tatlı kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Bütün fileto balıkları parmak şeklinde doğrayın ve bir kaba alın. Sardalye ve hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkarın. Tüm malzemeleri tuzlayıp üzerine zeytinyağı gezdirin. Hepsini karıştırın ve 20 dakika dinlenmeye bırakın. Bulamacı hazırlamak için unu bir kaba koyun ve ortasını bir havuz gibi açın. çırpılmış yumurta sarıları, 1 kahve fincanı suda karıştırılmış salça, kıyılmış dereotu, karabiber ve tuzu ekleyin. Azar azar maden suyu ekleyerek boza kıvamında bir bulamaç elde edin. Fileto balıkları unlayın ve fazla unlarını silkeleyin. Derin bir tavaya ayçiçeği yağını koyun ve kızdırın. Una bulanmış fileto balıkları yağda kızartın. Kızaranları bir kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını alın. Büyükçe bir kayık servis tabağına kaba doğranmış rokaları döşeyin. üzerine kızarttığınız balıkları ekleyin. çukur bir kapta sirke ve yarım limonun suyunu 1 çay bardağı su ile sulandırın. Tuz ve kıyılmış maydanozları ekleyip kızarmış balıkların üzerine gezdirip servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.



