Hem pratik hem de lezzetli çilekli semizotlu patates salatası tercihiniz olsun.

Malzemeler:

Yarım demet semizotu

2 büyük patates

3 dal taze soğan

10 yaprak roka

8-10 adet taze çilek

Sosu için

1 kahve fincanı sızma zeytinyağı

1 kahve fincanı kuru üzüm

1 yemek kaşığı alıç sirkesi



Hazırlanışı:

Patatesleri kabuğuyla birlikte haşlayıp kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Derin bir salata kasesine alın. Üzerine yapraklarını ayırdığınız semizotlarını, ince doğradığınız taze soğanları ve kıyılmış rokayı ekleyip harmanlayın. Sosu için gerekli olan malzemeleri bir kapta karıştırın ve hazırladığınız salataya ekleyip karıştırın. Üzerine çilek dilimlerini serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.