Çıtır paneli tavuk eti

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Pratik ve lezzetli!

6 kişilik -

Malzemeler:

1 paket çıtır pane harcı

2 yumurta

400 gr ince şeritler şeklinde

Kesilmiş tavuk göğüs eti

500 gr patates

Ayçiçek yağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik



Hazırlanışı:

Geniş bir kaseye çıtır pane harcını dökün. Başka bir kasede yumurtaları çatalla çırpın. İnce şeritler şeklinde doğranmış tavuk etlerini önce yumurtaya daha sonra pane harcına bulayarak ayçiçek yağında kızartın. Patateslerin kabuklarını soyarak dilimleyin. Cam bir kaseye ayçiçek yağı, tuz ve kekik ekleyin. Patates dilimlerinin üzerine dökerek iyice harmanlayın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yağladığınız patates dilimlerini sıralayın. 200 derecede 20 dakika pişirin. Paneli tavuk parçaları ve fırında kızartılmış patatesi ketçap ve yoğurtla birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.