Çıtır paneli tavuk eti
Pratik ve lezzetli!
6 kişilik
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Malzemeler:
1 paket çıtır pane harcı
2 yumurta
400 gr ince şeritler şeklinde
Kesilmiş tavuk göğüs eti
500 gr patates
Ayçiçek yağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kekik
Hazırlanışı:
Geniş bir kaseye çıtır pane harcını dökün. Başka bir kasede yumurtaları çatalla çırpın. İnce şeritler şeklinde doğranmış tavuk etlerini önce yumurtaya daha sonra pane harcına bulayarak ayçiçek yağında kızartın. Patateslerin kabuklarını soyarak dilimleyin. Cam bir kaseye ayçiçek yağı, tuz ve kekik ekleyin. Patates dilimlerinin üzerine dökerek iyice harmanlayın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yağladığınız patates dilimlerini sıralayın. 200 derecede 20 dakika pişirin. Paneli tavuk parçaları ve fırında kızartılmış patatesi ketçap ve yoğurtla birlikte servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.