Dil kavurma

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Şahane bir lezzet...

– kişilik –

Malzemeler

300 gr. dil fileto

100 gr. mantar

1 diş sarımsak

1 kuru soğan

1 domates

1 tutam taze fesleğen

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tutam pul biber

Kekik ve tuz

Zeytinyağı

Kızartma yağı



Hazırlanışı:

Soğanı küp küp doğrayın, sarımsakları ince ince kıyın. Ardından dört dakika yağda kavurun. Domates ve fesleğenleri de ince ince kıydıktan sonra baharatlarla birlikte karışıma ekleyerek iki dakika daha kavurma işlemine devam edin. Dil filetoyu uzun ince şeritler halinde doğrayın ve ayrı bir tavada kızartın. Ardından sebzelerin yer aldığı karışıma ilave edin ve bir dakika daha kavurun. Son olarak soya sosu ilave edin ve sıcak servis edin.