Domates soslu ve peynirli rulolar tarifi

Malzemeler:

4 krep

600 gr pazı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gr mozzarella peyniri

100 gr kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Sos için

5 domates (küp doğranmış)

1 küçük soğan

1 diş sarımsa

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Pazı yapraklarını ince doğrayıp zeytinyağında yumuşayıncaya kadar soteleyin. Ocaktan alarak soğumaya bırakın. Sos için soğanı rendeleyip zeytinyağında pembeleşinceye kadar kısık ateşte kavurun. Sarımsağı rendeleyip soğanlara ekleyin. Domatesleri ekleyin ve kısık ateşte 20 dakika pişirin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Mozzarella ve kaşar peynirini iri rendeleyip bir kaseye alın. Sotelenmiş ıspanak, tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Krepleri düz bir zemine yayın ve hazırladığınız karışımı içlerine uzunlamasına paylaştırın. Rulo şeklinde sıkıca sarıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 200 dereceye ayarlanmış fırında 10-15 dakika pişirin. Krepleri servis tabağına alıp üzerine domates sos gezdirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.