Domatesli tavuk eti kavurma tarifi

Malzemeler:

2 tavuk göğüs eti

1 soğan

10 kiraz domates

1 yeşil dolmalık biber

1 kırmızı dolmalık biber

150 gr mantar

150 gr brokoli

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı pulbiber

1 diş sarımsak

100 gr tereyağı

Elma dilim patates

2 patates

Kızartmak için ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Soğan, mantar, brokoli ve biberleri ufak doğrayın. Tereyağını eritin. Tavukları kuşbaşı doğrayıp kavurun. Domates hariç diğer sebzeleri ekleyip pişirmeye devam edin. En son domates, sarımsak ve baharatları ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Patatesleri yıkayın. Elma dilim doğrayın. Ayçiçeği yağını bir tavada ısıtıp patatesleri kızartın. Domatesli tavuk eti kavurmayı servis tabağına alın. Elma dilim patateslerle birlikte servis yapın.