Domatesli tavuk eti kavurma tarifi
Malzemeler:
2 tavuk göğüs eti
1 soğan
10 kiraz domates
1 yeşil dolmalık biber
1 kırmızı dolmalık biber
150 gr mantar
150 gr brokoli
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı kırmızı pulbiber
1 diş sarımsak
100 gr tereyağı
Elma dilim patates
2 patates
Kızartmak için ayçiçeği yağı
Hazırlanışı:
Soğan, mantar, brokoli ve biberleri ufak doğrayın. Tereyağını eritin. Tavukları kuşbaşı doğrayıp kavurun. Domates hariç diğer sebzeleri ekleyip pişirmeye devam edin. En son domates, sarımsak ve baharatları ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Patatesleri yıkayın. Elma dilim doğrayın. Ayçiçeği yağını bir tavada ısıtıp patatesleri kızartın. Domatesli tavuk eti kavurmayı servis tabağına alın. Elma dilim patateslerle birlikte servis yapın.