Firik pilavı

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Firik pilavı tarifi...

6 kişilik -

Malzemeler

1 çay bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı firik

1 su bardağı bulgur

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

6 su bardağı su

Tuz

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Ayıklanmış firik ve bulguru kuruyken birbirleriyle iyice karıştırın. Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında kavurun. Biber salçasını ilave edin. üzerine 6 bardak sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber ekleyin. Firik ve bulgur karışımını ilave edip karıştırın. Yüksek ateşte kaynatıp haşlanmış nohutu ilave edin. Daha sonra kısık ateşe alarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirin. Demlendikten sonra yanında üzüm-elma suyu ile servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.