Fırın köfte

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6 kişilik -

Malzemeler

900 gr kuzu kıyma

1 demet maydanoz

2 soğan

Tuz

Karabiber

3 patates

3 domates

Zeytinyağı

Sos için

3 soğan

1 salçalık kırmızıbiber

1 su bardağı domates suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Köfte için, maydanozları temizleyip kıyın. Büyük bir kaseye alın. Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi ekleyip yoğurun. Köfte harcını buzdolabında 2 saat bekletin. Sos için, kırmızıbiberin çekirdeklerini temizleyip kıyın. Soğanların kabuğunu soyup kıyın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Soğan ve biberi ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Domates suyu, nar ekşisi, su ve karabiberi ekleyip malzemeler özleşene kadar pişirin. Patateslerin kabuğunu soyup 5 mm kalınlığında yuvarlak dilimler şeklinde doğrayın. Domatesleri de aynı şekilde doğrayın. Zeytinyağını tavada ısıtıp patatesleri kızartın. Köfte harcından 12 adet yuvarlak yassı köfte hazırlayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Tepsiyi fırından alıp köftelerin üzerine patates ve domates dilimlerini dizin. Tepsiye hazırladığınız sosu dökün. Yemeği sıcak fırında 15-20 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.