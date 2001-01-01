Fırında etli patlıcan kebabı

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6 kişilik -

Malzemeler

1 kg patlıcan

Üzeri İçin:

2 adet domates

2 adet sivri biber

1 yemek kaşığı salça

Etli Harç İçin:

½ kuşbaşı kuzu eti

2 adet domates

2 adet sivri biber

1 adet soğan

2-3 diş sarımsak

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Alaca soyduğunuz patlıcanları doğrayıp 1 saat kadar tuzlu suda bekletin. Daha sonra süzün ve derin yağda hafif pembeleşinceye kadar kızartın. Kızaran patlıcanları havlu peçete serdiğiniz bir kaba alarak fazla yağını alın. Bir tencerede bir miktar sıvı yağda kuşbaşı eti güzelce kavurun. Suyunu salıp geri çekince yemeklik doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyip rengi dönene kadar kavurun. İnce doğranmış sivri biberleri ekleyip birkaç dakika kavurduktan sonra kabukları soyulup küp küp doğranmış domatesi de ekleyin. Tuzunu ve

karabiberini de ilave edip pişirin. Fırın kabına kızaran patlıcanların yarısını döşeyin. Üzerine etli harcı yayın. Etlerin üzerine kalan patlıcanları döşeyin. Kabuğu soyulup doğranmış domatesleri ve biberleri doğrayın, en üste serpin.