Fırında patates tarifi

Malzemeler:

2 patates

100 gr krem peynir

80 gr kaşar peyniri

2 dilim dana jambon

2 kiraz domates

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Frenk soğanı



Hazırlanışı:

Patatesleri iyice yıkayıp yumuşayıncaya kadar haşlayın. Fırın kabına yerleştirip 15 dakika fırında pişirin. Fırından alıp ılınmaya bırakın. Enlemesine ortadan ikiye kesin. İçlerini kaşık ile çıkarın ve bir kaseye alın. Kaşar peynirini rendeleyip krem peynirle karıştırın. Dana jambonu küçük doğrayıp ekleyin. Ayırdığınız patates içini ilave edip karıştırın. Tuz, karabiber, pul biber ile tatlandırın ve karışımı patateslerin içlerine doldurun. Kiraz domatesleri ince dilimleyip üzerlerine yerleştirin. 200 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkartıp üzerine frenk soğanı serpiştirin ve sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.