Fırında soya soslu tavuk pirzola
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Malzemeler
1 kg. tavuk pirzola
2 adet domates
6 diş sarımsak
2 adet patates
10 dal maydanoz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı soya sosu
Taze karabiber
2 tatlı kaşığı kekik
Hazırlanışı:
Pirzolaları ısıya dayanıklı kaba dizin. Sarımsakları incecik kıyıp soya sosla pirzolaların üzerine yerleştirin. Halka halka doğranmış domates ve patatesleri de etlerin üzerine koyun. Tüm malzemenin üzerine zeytinyağı gezdirin, kekik ve taze karabiber ekleyin. En son ince kıyılmış maydanozu ekleyip, önceden ısıtılmış 190 derece fırında pişirin.