Fırında tatlı ve ekşi soslu tavuk baget tarifi

Malzemeler:

8 tavuk baget

1 limon kabuğu rendesi

1 limon suyu

2 diş sarımsak

10 ml elma sirkesi

20 g bal

20 g hardal

50 ml soya sos

6~7 dal taze kişniş

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Tavuk bagetleri limon kabuğu, limon suyu, ince kıyılmış sarımsak, elma sirkesi, bal, hardal, soya sos ve zeytinyağı ile karıştırıp marine edin. Ardından marine ettiğiniz bagetleri tuz ve karabiber ile lezzetlendirin ve 30 dakika buzdolabında bekletin. Dinlendirdiğiniz tavukları fırın tepsisine yerleştirin ve ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika pişirin. Bagetleri taze kişniş yaprakları ile servis edin.