Fıstıklı köfte

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

En güzel köfte tarifleri elele.com.tr'de...

6 kişilik -

Malzemeler

500 gr yağsız dana kıyma

5 diş sarımsak

75 gr çam fıstığı

Yarım demet maydanoz

100 gr keçi peyniri

4 dilim bayat ekmek içi

Yarım su bardağı galeta unu

Karabiber

Kırmızı toz biber

Kızartmak için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı un



Hazırlanışı:

Geniş bir yoğurma kabına zeytinyağı ve un dışındaki tüm malzemeleri alarak yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın. Köfteleri una bulayın ve zeytinyağında kızartarak servis tabağına alın. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

