Fıstıklı köfte
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6 kişilik
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Malzemeler
500 gr yağsız dana kıyma
5 diş sarımsak
75 gr çam fıstığı
Yarım demet maydanoz
100 gr keçi peyniri
4 dilim bayat ekmek içi
Yarım su bardağı galeta unu
Karabiber
Kırmızı toz biber
Kızartmak için
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı un
Hazırlanışı:
Geniş bir yoğurma kabına zeytinyağı ve un dışındaki tüm malzemeleri alarak yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın. Köfteleri una bulayın ve zeytinyağında kızartarak servis tabağına alın. Sıcak servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.