Gremolata marineli kuzu pirzola tarifi

Malzemeler:

8 kalem kuzu pirzola

100 ml beyaz şarap

10 dal maydanoz

2 diş sarımsak

1 limon kabuğu rendesi

1 limon suyu

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Sarımsaklı çıtır bagetler için

8 dilim baget ekmek

2 diş sarımsak

4 dal maydanoz

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Gremolata marineli kuzu pirzola için maydanoz, limon kabuğu ve sarımsakları ince ince kıyın. Karıştırma kabında pirzolaları beyaz şarap, limon kabuğu, limon suyu, sarımsak, maydanoz, tuz, karabiber ve biraz zeytinyağı ile marine edin ve 30 dakika bekletin. Bu sırada sarımsaklı çıtır bagetler için sarımsakları ve maydanozu ince ince kıyın ve zeytinyağı ile karıştırın. Baget ekmeklerin üzerine bu karışımı sürün ve 200 derecelik fırında istenilen kıvamda çıtırlaştırın. Ardından marine ettiğiniz pirzolaları fırın tepsisine dizin ve 200 derecelik fırında alt-üst ızgara modunda 10-15 dakika pişirin. Bu iki eşsiz lezzet birlikte servise hazır!