Hardal soslu lüfer ızgara

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- kişilik -

Malzemeler

1 lüfer (ağırlığı yaklaşık 1.250 kg)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Karabiber

Hardallı sos için

15 gr tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı beyaz şarap sirkesi

2 konserve sardalye

Yarım limonun suyu



Hazırlanışı:

Lüferi temizleyip bol suyla yıkayın. Zeytinyağı, limon suyu ve karabiberi bir kapta karıştırın. Lüferin üzerine döküp en az 1 saat bekletin. Hardallı sos için, tereyağını eritip un, su ve şarap sirkesini ekleyin. Hardal ve doğranmış sardalyeyi de ilave edip kısık ateşte yaklaşık 3 dakika pişirin. Son olarak limon suyunu ekleyip 2-3 dakika da pişirdikten sonra ocaktan alın. Lüferi ızgarada pişirin. Hardallı sosla birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

