Hardal soslu lüfer ızgara
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- kişilik
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Malzemeler
1 lüfer (ağırlığı yaklaşık 1.250 kg)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Karabiber
Hardallı sos için
15 gr tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı hardal
1 yemek kaşığı beyaz şarap sirkesi
2 konserve sardalye
Yarım limonun suyu
Hazırlanışı:
Lüferi temizleyip bol suyla yıkayın. Zeytinyağı, limon suyu ve karabiberi bir kapta karıştırın. Lüferin üzerine döküp en az 1 saat bekletin. Hardallı sos için, tereyağını eritip un, su ve şarap sirkesini ekleyin. Hardal ve doğranmış sardalyeyi de ilave edip kısık ateşte yaklaşık 3 dakika pişirin. Son olarak limon suyunu ekleyip 2-3 dakika da pişirdikten sonra ocaktan alın. Lüferi ızgarada pişirin. Hardallı sosla birlikte servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.