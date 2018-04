Hardallı bonfile

4 kişilik 30 dakika

Malzemeler

4 bonfile et (her biri 150-200 gr)

Zeytinyağı

1 su bardağı yeşil zeytin, çekirdekleri çıkarılmış

6 adet turp, ince dilimlenmiş

HARDAL SOSU İÇİN;

1/2 su bardağı mayonez

1/2 su bardağı hardal

1 yemek kaşığı dijon hardalı

1 yemek kaşığı Frenk soğanı, doğranmış

1 çay kaşığı kapari

1 çay kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber







Hazırlanışı

Sosu için bütün malzemeleri iyice karıştırın ve kenara alın. Döküm tavayı ısıtın. Bonfileleri yağlayın ve her bir tarafını 4 dakika kızartın. Ocaktan alın ve dilimlemeden önce biraz bekletin. Dilimledikten sonra sosunu üzerine ekleyin ve zeytinle süsleyip servis edin.