Hardallı bonfile
4 kişilik
30 dakika
Malzemeler
4 bonfile et (her biri 150-200 gr)
Zeytinyağı
1 su bardağı yeşil zeytin, çekirdekleri çıkarılmış
6 adet turp, ince dilimlenmiş
HARDAL SOSU İÇİN;
1/2 su bardağı mayonez
1/2 su bardağı hardal
1 yemek kaşığı dijon hardalı
1 yemek kaşığı Frenk soğanı, doğranmış
1 çay kaşığı kapari
1 çay kaşığı limon suyu
Tuz, karabiber
Hazırlanışı
Sosu için bütün malzemeleri iyice karıştırın ve kenara alın. Döküm tavayı ısıtın. Bonfileleri yağlayın ve her bir tarafını 4 dakika kızartın. Ocaktan alın ve dilimlemeden önce biraz bekletin. Dilimledikten sonra sosunu üzerine ekleyin ve zeytinle süsleyip servis edin.