Haşlama

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Haşlama tarifi...

4 kişilik -

Malzemeler

900 gr dana kol veya kürek eti

4 patates

3 havuç

1 kereviz

15 arpacık soğan

10 su bardağı su

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Havuçları temizleyip yuvarlak doğrayın. Kerevizin kabuğunu soyup yarım ay şeklinde doğrayın. İri parçalar şeklinde kesilmiş et, kereviz, havuç, tuz ve suyu tencereye alın. Kaynarken üzerinde biriken köpüğü bir kaşıkla alarak temizleyin. Et yumuşadıktan sonra kabuğu soyulmuş ve yarım ay şeklinde doğranmış patatesleri ve kabukları soyulmuş arpacık soğanları ilave edin. üzerine karabiber serpip sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.