Haşlama
Haşlama tarifi...
4 kişilik
-
Malzemeler
900 gr dana kol veya kürek eti
4 patates
3 havuç
1 kereviz
15 arpacık soğan
10 su bardağı su
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Havuçları temizleyip yuvarlak doğrayın. Kerevizin kabuğunu soyup yarım ay şeklinde doğrayın. İri parçalar şeklinde kesilmiş et, kereviz, havuç, tuz ve suyu tencereye alın. Kaynarken üzerinde biriken köpüğü bir kaşıkla alarak temizleyin. Et yumuşadıktan sonra kabuğu soyulmuş ve yarım ay şeklinde doğranmış patatesleri ve kabukları soyulmuş arpacık soğanları ilave edin. üzerine karabiber serpip sıcak servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.