Ispanaklı ve parmesanlı fırında makarna tarifi

Malzemeler:

250 gr pipette (bukle makarna)

50 gr tereyağı

50 gr un

500 ml süt

150 gr doğranmış ıspanak

200 gr rendelenmiş parmesan veya ricotta peyniri

Tuz, taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Makarnayı bir tencerede paket üzerindeki pişirme süresine göre haşlayın. Bir sos tenceresinde tereyağını eritip ocaktan alın. Unu yavaş yavaş ekleyip iyice karıştırın. Tekrar kısık ateşe alıp sürekli karıştırarak azar azar süt ekleyin. Puding kıvamına gelince ocaktan alın. Ispanakları tavada zeytinyağında soteleyin. Makarnayı ıspanak, sos ve rendelenmiş parmesan peynirinin yarısıyla harmanlayın. Tuz, karabiber ekleyin. Fırın kabına aktarıp üzerine kalan peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlanmış fırında 15 dakika pişirin ve servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

