Doyurucu ve lezzetli!

Hazırlayan: Elif Edes Tapan



Malzemeler

• İri mantar çeşitleri; portobello, kestane veya istridye mantarı

• Zeytinyağı

• Top yeşil salata (iceberg)

• Hardal

• Limon

• İri tuz

Hazırlanışı

Mantarların saplarını ayırın. İstiridye mantarını bütün olarak kullanabilirsiniz. Zeytinyağı ilave edilmiş sıcak tavada iki tarafı kızarana kadar ızgara yapın. Salataları ikiye kesin, yaprakları yırtmadan tek tek ayırın. Izgara mantarlara limon sıkın, tuz serpin, salata yaprakları ve hardal ile servis edin.