İzmir usulü enginar dolması tarifi

Malzemeler:

6 enginar

1 çay bardağı zeytinyağı

6 yemek kaşığı pirinç

1 demet dereotu

Yarım demet taze nane

Yarım demet yeşil soğan

1 limonun suyu

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Nane

Fesleğen



Hazırlanışı:

Enginarların yapraklarını koparmamaya özen göstererek iç kısımlarını kaşıkla alın. Kararmamaları için limonlu su dolu geniş bir kaseye alarak bekletin. İç harcı için, yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edip pirinçler şeffaflaşıncaya kadar kavurmaya devam edin. İnce kıydığınız dereotu, nane, yeşil soğan ve limon suyunu ilave edin. Toz şeker, tuz ve baharatlarla tatlandırıp pirinçler hafif yumuşayıncaya kadar pişirin. Enginarları yayvan bir tencereye alın. İçlerine pirinçli harçtan doldurun. Suyunu ilave edip kısık ateşte enginar yaprakları ve pirinçler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Ilık servis yapın.