Kabak carpaccıo tarifi

Malzemeler:

2 orta boy kabak

1/2 bağ dereotu

1/2 bağ nane

1/2 bağ maydanoz

1 limonun suyu

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

Deniz tuzu

100 gr tulum peyniri

Pul biber veya 1 chili biberi

Frenk soğanı

Limon kabuğu rendesi



Hazırlanışı:

Kabakları kabuklarını soymadan bir mandolin yardımıyla incecik doğrayın. Bir servis tabağına bir dilimin bir kısmı diğer dilimin üzerine biraz gelecek şekilde dizin. Limon suyu, tuz ve yağ ile tatlandırın. Dereotu ve maydanozu ince ince kıyıp, kabakların üzerine serpiştirin. Tulum peynirini elinizle kopararak parça parça yerleştirin. Arzuya göre peynirlerin üzerine pul biber ya da ince kıyılmış chili biberini ekleyin. Nane yapraklarını elinizle parçalayarak ilave edin. İncecik kıydığınız frenk soğanı ile tatlandırın. Üzerine bir parça tuz, limon kabuğu rendesi ve zeytinyağı gezdirerek servis edin.