Kabak carpaccıo tarifi
Malzemeler:
2 orta boy kabak
1/2 bağ dereotu
1/2 bağ nane
1/2 bağ maydanoz
1 limonun suyu
4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
Deniz tuzu
100 gr tulum peyniri
Pul biber veya 1 chili biberi
Frenk soğanı
Limon kabuğu rendesi
Hazırlanışı:
Kabakları kabuklarını soymadan bir mandolin yardımıyla incecik doğrayın. Bir servis tabağına bir dilimin bir kısmı diğer dilimin üzerine biraz gelecek şekilde dizin. Limon suyu, tuz ve yağ ile tatlandırın. Dereotu ve maydanozu ince ince kıyıp, kabakların üzerine serpiştirin. Tulum peynirini elinizle kopararak parça parça yerleştirin. Arzuya göre peynirlerin üzerine pul biber ya da ince kıyılmış chili biberini ekleyin. Nane yapraklarını elinizle parçalayarak ilave edin. İncecik kıydığınız frenk soğanı ile tatlandırın. Üzerine bir parça tuz, limon kabuğu rendesi ve zeytinyağı gezdirerek servis edin.