Düşük kalorili ve sağlıklı kabak cipsleri tarifi

Malzemeler:

2 kabak

1 çay bardağı galeta unu

1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri veya rendelenmiş eski kaşar peyniri

1 çay kaşığı deniz tuzu

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Yarım çay bardağı süt

Karabiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Pratik yemek tarifleri arasında özel bir yere sahip. Galeta unu, rendelenmiş parmesan peyniri veya rendelenmiş eski kaşar peyniri, tuz, kırmızı toz biber, sarımsak tozu ve karabiberi küçük bir kasede harmanlayın. Kabakları bol suyla yıkayıp kağıt havlu ile kurulayın. Keskin bir bıçakla ince dilimleyin. Hazırladığınız dilimleri önce süte daha sonra peynirli ve baharatlı karışıma bulayın. Kabak dilimlerini içine zeytinyağı sürülmüş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin. Kabak cipslerini yanında sarımsaklı yoğurt veya domatesli bir sosla servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.