Kağıt kebabı
Bayram için tarifler...
5 kişilik
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Malzemeler
500 gr parça kuzu eti
1 soğan
2 domates
3 sivri biber
300 gr bezelye
Ayçiçeği yağı
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Derin bir tavada etleri ayçiçeği yağında 2-3 dakika soteleyin. Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip sotelemeye devam edin. İnce doğradığınız biberleri ve domatesleri ilave edip pişirmeye devam edin. Bezelyeleri de ekleyip karıştırın. Tuz, karabiber ile tatlandırıp ocağı kapatın. Diğer taraftan yağlı kağıttan 5 büyük kare parça kesin. Hazırladığınız et yemeğini yağlı kağıtların üzerine paylaştırın. Yağlı kağıdı yarım ay şeklinde kapatıp fırın tepsisine alın. 170 derece fırında 20 dakika pişirip sıcak servis yapın.