Kağıt kebabı

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Bayram için tarifler...

5 kişilik -

Malzemeler

500 gr parça kuzu eti

1 soğan

2 domates

3 sivri biber

300 gr bezelye

Ayçiçeği yağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Derin bir tavada etleri ayçiçeği yağında 2-3 dakika soteleyin. Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip sotelemeye devam edin. İnce doğradığınız biberleri ve domatesleri ilave edip pişirmeye devam edin. Bezelyeleri de ekleyip karıştırın. Tuz, karabiber ile tatlandırıp ocağı kapatın. Diğer taraftan yağlı kağıttan 5 büyük kare parça kesin. Hazırladığınız et yemeğini yağlı kağıtların üzerine paylaştırın. Yağlı kağıdı yarım ay şeklinde kapatıp fırın tepsisine alın. 170 derece fırında 20 dakika pişirip sıcak servis yapın.