Kırmızısından beyazına geniş bir çeşit aralığı olan lahanayı, herkesin seveceği muhteşem tarifler

• 4 adet tavuk but (baget)• 1 demet karalahana• 1 adet kereviz• 1 adet havuç• 4-5 diş sarımsak• 1 yemek kaşığı zeytinyağı• 1 yemek kaşığı tereyağı• 100 ml tavuk suyu• Tuz, taze çekilmiş karabiber





Hazırlanışı

Tavuk butlarını tereyağı ve zeytinyağı karışımında renk alacak kadar kızartıp kenara alın. Kerevizi ve havucu çubuk şeklinde doğrayın. Sarımsağı ayıklayın. Karalahanayı irice kıyın. Tavukların kızartıldığı tavada önce karalahanayı 1-2 dakika soteleyin, daha sonra kereviz ve havucu ekleyerek sotelemeye devam edin. Fırına girecek bir kaba önce karalahanayı ve sebzeleri koyun. Üzerlerine tavuk butlarını ve sarımsakları dizin. Tavuk suyunu gezdirin. En son karabiber ve az tuz serpin. 180 derece ısıtılmış fırında 30-40 dakika boyunca arada bir kontrol ederek pişirin.



