Kayısı reçeli

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- kişilik -

Malzemeler

1 kg sert kayısı

1 kg toz şeker

Yarım limonun suyu yada 1 çay kaşığı limon tuzu



Hazırlanışı

Kayısıları yıkayın. Ortadan ikiye ayırıp çekirdeklerini çıkarın. Derin bir kaseye kayısıları alıp üzerine toz şekeri ekleyin. En az 5-6 saat veya 1 gece buzdolabında bekletin. Toz şekerli kayısıyı tencereye alın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve 30-35 dakika pişirin. üzerine limon suyunu veya limon tuzunu ilave edin. 2-3 dakika daha kaynadıktan sonra reçeli kavanozlara paylaştırın. Soğuduktan sonra kapağını sıkıca kapatıp güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin.



Not: Reçelinizi daha koyu kıvamlı isterseniz kısık ateşte kaynama süresini daha uzun tutabilirsiniz. Reçelinize servis sırasında kayısı çekirdeklerinin içini serpebilirsiniz.

Kayısı reçeli artık hazır, afiyet olsun.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.