Keçi peynirli domates salatası tarifi

Malzemeler:

Yarım paket kurutulmuş domates

1 dal taze kekik

1 dal taze biberiye

1 diş sarımsak

50 gr keçi peyniri

1 dal taze nane

1 dal taze lavanta çiçeği

1 yemek kaşığı un

2 siyah zeytin

Tuz ve öğütülmüş karabiber



Hazırlanışı:

Kurutulmuş domatesleri zeytinyağı, ince doğranmış kekik, biberiye ve ince kıyılmış sarımsak ile marine edip, tuz ve karabiber ile tatlandırın. Yumuşayan domatesleri üst üste yerleştirip, aralarına siyah zeytin dilimleri serpiştirin. Keçi peynirlerini halka kesin. Una bulayıp kömür ateşinde her iki tarafını kızartın. Domateslerle birlikte üzerine nane yaprağı ve taze lavanta çiçeği ilave edip servis yapın.