Hem hafif, hem şık hem de lezzetli keçi peynirli kabak sandal tarifi

Malzemeler:

4 kabak

250 g keçi peyniri

50 g toz parmesan peyniri

80 ml krema

4 dal taze kekik

Tuz

Karabiber

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için

4 dal dereotu



Hazırlanışı:

Kabakları yıkayıp kurulayın. Sap kısımlarının fazlalıklarını kesin ve bir tencereye alın. Üzerlerini çok az geçecek kadar su ilave edip hafif yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 7-8 dakika pişirin. Ocaktan alıp suyunu süzün. Süzdüğünüz kabakların üzerlerinden yatay olarak kesin ve içlerini kaşık yardımıyla oyun. Keçi peynirini bir kaseye alın ve bir çatal yardımıyla ezin. Toz parmesan peyniri, krema, taze kekik, tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Oyduğunuz kabakların içini peynirli karışımla doldurun ve yağladığınız fırın kabına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Üzerlerini ince kıyılmış dereotu ile süsleyerek sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.