Keçi peynirli ve Brüksel lahanalı makarnayı mutlaka deneyin!

Malzemeler

1 paket fusili makarna

Sosu için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

300 g Brüksel lahanası

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

400 g mascarpone peyniri

1 su bardağı krema

2 su bardağı süt

120 g keçi peyniri

Yarım çay bardağı limon suyu

1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

6~7 dal maydanoz



Hazırlanışı:

Makarnayı haşlayıp suyunu süzün. Sosu için ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında hafif soteleyin. İnce doğradığınız Brüksel lahanasını ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Brüksel lahanası karamelize olmaya başlayınca mascarpone peyniri, krema, süt ve keçi peynirini ilave edip peynirler eriyene kadar pişirin. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip 4-5 dakika daha pişirin. İnce kıydığınız maydanozu ilave edip ocaktan alın. Süzdüğünüz makarnayı sosa ilave edip karıştırın. Sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

