Keçi peynirli ve Brüksel lahanalı makarnayı mutlaka deneyin!
Malzemeler
1 paket fusili makarna
Sosu için
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 diş sarımsak
300 g Brüksel lahanası
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
400 g mascarpone peyniri
1 su bardağı krema
2 su bardağı süt
120 g keçi peyniri
Yarım çay bardağı limon suyu
1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
6~7 dal maydanoz
Hazırlanışı:
Makarnayı haşlayıp suyunu süzün. Sosu için ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında hafif soteleyin. İnce doğradığınız Brüksel lahanasını ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Brüksel lahanası karamelize olmaya başlayınca mascarpone peyniri, krema, süt ve keçi peynirini ilave edip peynirler eriyene kadar pişirin. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip 4-5 dakika daha pişirin. İnce kıydığınız maydanozu ilave edip ocaktan alın. Süzdüğünüz makarnayı sosa ilave edip karıştırın. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.