Kekikle kızartılmış kabak

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

4 kişilik 40 dakika

Malzemeler

• 1 kg bal kabağı, kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş

• 100 gr çiğ bal kabağı çekirdeği

• 1/4 su bardağı zeytinyağı

• 1/2 su bardağı kekik

• Tuz, karabiber



Hazırlanışı

Fırını önceden 200 derecede ısıtın. Kabakları, kabak çekirdeklerini fırın tepsisine yerleştirin, üzerine zeytinyağı dökün. Kekik ekleyip harmanlayın ve yaklaşık 20 dakika kızartın. Fırından çıkarıp tekrar karıştırın, baharatları ekleyin ve 10 dakika daha kızartın. Sıcak servis edin.