Kerevizli kremalı detoks çorbası tarifi

Malzemeler:

1/2 adet yıkanmış, doğranmış kereviz

3 adet dilimlenmiş soğan

1/4 su bardağı mısır

1/2 adet soyulmuş kombu yosunu

1 veya 1/2 yemek kaşığı zeytinyağı

Deniz tuzu

Defne yaprağı



Hazırlanışı:

Soğanları tavada 10 dakika boyunca pembeleşinceye kadar zeytinyağı ve deniz tuzuyla birlikte pişirin. Kereviz, defne yaprağı, yosun ve suyu, sebze miktarının yarısını kaplayacak şekilde ekleyin. Üstünü kapayın ve 20 dakika boyunca orta ısıda pişirin. Yosun ve defne yaprağını çıkarın. Sebzeleri kremsi bir kıvama bürünene kadar ezin. Daha hafif bir doku elde edebilmek için biraz daha su ekleyebilirsiniz. Mısırı da ekleyip karıştırın ve 5 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. İster sıcak servis edebilirsiniz ya da soğuyana kadar bekleyebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.