Kestaneli hindi büryan

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4 kişilik -

Malzemeler

2 haşlanmış hindi but eti

300 gr kestane

1 soğan

3 su bardağı pirinç

4-5 su bardağı hindi suyu

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kestaneleri ızgara usulü pişirin ve kabuklarını soyun. Pirinci yıkayıp ılık suda bekletin. Tereyağı ile ayçiçeği yağını ısıtın. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanı ilave edip kavurun. Yumuşayan soğanın üzerine kestaneleri ve suyunu süzdüğünüz pirinci ekleyip rengi şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Malzemeyi fırın kabına yayın. üzerine ayıkladığınız hindi etlerini, 4 su bardağı suyu, tuz ve karabiberi ekleyip üzerini hava almamasını sağlayarak yağlı kağıt ile kapatın. Alüminyumfolyo ile de kapattıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp sıcak servis yapın.

