Kestaneli iç pilav tarifi

Malzemeler:

3 su bardağı baldo pirinç

200 g kuzu ciğeri

3 yemek kaşığı kuş üzümü

3 yemek kaşığı dolmalık fıstık

4.5 su bardağı et suyu

45 g tereyağı

2 soğan

1 su bardağı haşlanmış kestane

3 dal maydanoz

Tuz



Hazırlanışı:

Pirinci tuzlu sıcak suda 30 dakika bekletin. Ciğeri tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Soğanları soyup kıyın. Maydanozu temizleyip kıyın. Kuş üzümünün saplarını temizleyip yıkayın. Tereyağını tencerede eritip soğanı ve ciğeri kavurun. Pirinci yıkayıp süzün. Kavrulan soğana ekleyip tuzla tatlandırın. Yüksek ateşte devamlı karıştırarak 10 dakika pişirin. Kuş üzümü, fıstık, et suyu ve haşlanmış bütün kestaneyi ekleyip su kaynayıncaya kadar pişirin. Kapağını kapatıp ocağı kısın ve pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp üzerini kağıt havlu ile örtün ve 10 dakika dinlendirin. Sıcak servis yapın.