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Kinoa salata

Zayıflamanıza yardımcı olacak kinoa salatası tarifi

Malzemeler:
1/2 çay bardağı kırmızı kinoa
1/2 çay bardağı beyaz kinoa
2 adet enginar kalbi
1 demet roka
3 yemek kaşığı nar ekşisi
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1/4 nar
1 adet hindiba
2 adet cherry domates
1 yemek kaşığı tulum peyniri
1/2 rezene
Kıtır ekmek
Tuz
Karabiber

Hazırlanışı:
Kinoaları zeytinyağında 5 dakika kavurun. Sıcak su ekleyip pilav gibi pişirin ve soğumaya alın. Bir karıştırma kabında kinoaları, nar tanelerini, doğranmış enginarı, ince kıyılmış rokayı, nar ekşisini, zeytinyağını, tuz ve karabiberi harmanlayıp karıştırın. Servis tabağına hindiba yapraklarını ve cherry domatesi ikiye kesip koyun. Karışımı tabağa alıp, üzerine tulum peyniri, kıtır ekmek ve ince dilimlenmiş rezeneyi serpip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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