Köfteli Brüksel lahanası
Köfteli Brüksel lahanası tarifi...
6 kişilik
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Malzemeler
20-25 Brüksel lahanası
200 gr kıyma
1 soğan
1 tatlı kaşığı biber salçası
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
100 gr tereyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 su bardağı su
Hazırlanışı
Brüksel lahanalarının üst yapraklarını temizleyerek sap kısımlarını kesin. Ortadan ikiye kesin. Kıyma, rendelenmiş soğan, biber salçası, tuz ve baharatı ekleyip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayıp iki parça lahananın arasına yerleştirin. Köfteli lahanaları fırın kabına dizin. Tereyağını tavada eritin. Domates salçasını ilave edip karıştırın. Suyu ekleyip hazırladığınız sosu lahanaların üzerine gezdirin. Lahanaları ve köfteleri pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.