Körili noodle tarifi

Malzemeler:

250 gr tavuk göğüs eti

1 paket noodle

2 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gr misket havuç

Yarım su bardağı soya fasulyesi

2 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı köri

10 mısır turşusu

Susam

1 su bardağı soya filizi



Hazırlanışı:

Noodle’ları kaynayan tuzlu suda haşlayıp süzün ve sudan geçirin. Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayıp haşlayın ve haşlama suyundan yarım çay bardağı ayırın. Havuç ve soya fasulyelerini de ayrı ayrı haşlayın. Zeytinyağı, havuç, soya fasulyesi, soya filizi, tavuk etleri, mısır turşusunu wok tavada yüksek ateşte 2-3 dakika soteleyin. Köri, nişasta ve soya sosunu ekleyin. Tavuk suyunu ilave edip birkaç dakika daha soteleyin. Makarnayı ekleyin ve harmanlayın. Üzerine susam serperek sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

