Kurşun aşı

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6 kişilik -

Malzemeler

2 çay bardağı yeşil mercimek

2 çay bardağı nohut

1,5 su bardağı köftelik bulgur

6-8 su bardağı su

Pul biber

1 çay bardağı un

1 büyük soğan

3 yemek kaşığı tereyağı

200 gr koyun kıyması

2 yemek kaşığı domates salçası

Nane

1,5 tatlı kaşığı tuz



Hazırlanışı

Akşamdan ıslattığınız mercimeği ateşe koyun. Haşlanmış nohut konservesinden gereken miktarda nohudu alın, süzün. Kalanını dondurun. Bulguru 1 su bardağı sıcak suyla ıslatın, kabarmaya bırakın. Haşlanmış mercimek ve nohutları bir araya getirin, 6 su bardağı sıcak su ekleyin. Birlikte bir taşım kaynatın. Altını kısın, tıkırdamaya bırakın. Kabaran bulgura tuzunu, biberini ekleyin. Yoğurun. Sonlara doğru biraz un da katabilirsiniz. Fındık büyüklüğünde köfteler oluşturun. Bulgur köftelerini mercimek-nohut suyuna yavaşça katın. Pişmeye bırakın. Bu arada soğanı pirinç büyüklüğünde kıyın, uygun bir tavada erittiğiniz tereyağında pişirin, kıymayı ekleyin. Rengi dönünceye kadar, 4-5 dakika kavurun, salçayı katın. Bulgur köftelerinin piştiği karışıma, kıymayı da ekleyin. Karıştırın, bir taşım kaynatın. Naneyle servis yapın.