Kurşun aşı
6 kişilik
-
Malzemeler
2 çay bardağı yeşil mercimek
2 çay bardağı nohut
1,5 su bardağı köftelik bulgur
6-8 su bardağı su
Pul biber
1 çay bardağı un
1 büyük soğan
3 yemek kaşığı tereyağı
200 gr koyun kıyması
2 yemek kaşığı domates salçası
Nane
1,5 tatlı kaşığı tuz
Hazırlanışı
Akşamdan ıslattığınız mercimeği ateşe
koyun. Haşlanmış nohut konservesinden
gereken miktarda nohudu alın, süzün.
Kalanını dondurun. Bulguru 1 su bardağı
sıcak suyla ıslatın, kabarmaya bırakın.
Haşlanmış mercimek ve nohutları bir
araya getirin, 6 su bardağı sıcak su
ekleyin. Birlikte bir taşım kaynatın. Altını
kısın, tıkırdamaya bırakın. Kabaran
bulgura tuzunu, biberini ekleyin. Yoğurun.
Sonlara doğru biraz un da katabilirsiniz.
Fındık büyüklüğünde köfteler oluşturun.
Bulgur köftelerini mercimek-nohut suyuna
yavaşça katın. Pişmeye bırakın. Bu arada
soğanı pirinç büyüklüğünde kıyın, uygun
bir tavada erittiğiniz tereyağında pişirin,
kıymayı ekleyin. Rengi dönünceye kadar,
4-5 dakika kavurun, salçayı katın. Bulgur
köftelerinin piştiği karışıma, kıymayı da
ekleyin. Karıştırın, bir taşım kaynatın.
Naneyle servis yapın.