Kuru biber ve patlıcan dolması tarifi

Malzemeler:

12 kurutulmuş patlıcan

12 kurutulmuş biber

500 gr pirinç

500 gr kıyma

2 soğan

7 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı karabiber

300 gr zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon tuzu



Hazırlanışı:

Kuru patlıcan ve biberleri suda haşlayın. Soğanları küp doğrayın, sarımsakları ince kıyın. Zeytinyağını tencereye aktarın. Pirinç, kıyma, soğan, sarımsak ve salçalarla birlikte kavurun. Limon tuzu ve tuz ile tatlandırın. Haşlanmış kurulukların içini bu harçla doldurun. Tencereye dizip 50-55 dakika pişirin. Dilerseniz yoğurtla birlikte servis yapın.