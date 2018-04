Kuru patlıcan-biber dolması

Adana'dan yöresel bir lezzet...

Malzemeler

Yarım dizi kuru patlıcan ve biber

300 g kıyma

1 su bardağı pirinç

1 büyük baş soğan

2 adet domates

3 diş sarımsak

1 kaşık pul biber

1 tutam karabiber

İsteğe göre tuz

Birer kaşık domates ve biber salçası

1 tutam kuru nane



Hazırlanışı

Patlıcan ve biberleri kaynar suda 3-5 dakika kaynatarak yumuşamalarını sağlayın. Soğanları, sarımsakları ince ince doğrayın, domatesleri minik küpler haline getirin ve diğer tüm malzemeyi de ekleyerek bir kabın içinde karıştırın. Patlıcan ve biberleri süzüp hazırladığınız içle doldurun. Pirincin şişeceğini hesaplayarak çok fazla doldurmayın, bir parmak boşluk bırakın. Tencerenin altına kemikli et dizin, üzerine de dolmaları sıralayın. Alta patlıcanları üste ise biberleri koyun. Üzerilerine porselen bir tabak koyarak dağılmalarını engelleyebilirsiniz. Dolmaların üzerine gelecek şekilde su ekleyip pişirmeye başlayın. Yaklaşık 20 dakika pişirin, bir çatal yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin. Ateşten aldıktan sonra ağzı kapalı olarak demlenmeye bırakın. Tercihe göre yoğurtla birlikte servis edin.



Not: Bu tarifte yağ yer almıyor, çünkü tencerenin altına dizilen ve dolmaların içine konulan ette yeterince yağ bulunduğu varsayılıyor. Eğer yağsız bir et tercih ettiyseniz isteğinize göre birkaç kaşık zeytinyağı ekleyebilirsiniz.