Akşam için çok pratik bir tarif

Malzemeler:

50 gr un

1 tatlı kaşığı mısır unu

100 ml soda

500 gr kuşkonmaz

Tuz

Kızartmak için

Ayçiceği yağı

Dip sos için

1 salçalık biber

2 yemek kaşığı sirke

1 diş rendelenmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

2 tatlı kıyılmış taze kişniş



Hazırlanışı:

Sos için, kırmızı biberi çok küçük doğrayıp diğer malzemelere ilave edip karıştırın. Kuşkonmazları kaynayan suya atıp yumuşayıncaya kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Un, mısır unu, tuz ve sodayı bir kasede çırpın. Yağı tavada kızdırın. Kuşkonmazları önce una, sonra hamur karışımına bulayıp kızgın yağda kızartın. Sıcak ya da ılık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.