Akşam için çok pratik bir tarif
Malzemeler:
50 gr un
1 tatlı kaşığı mısır unu
100 ml soda
500 gr kuşkonmaz
Tuz
Kızartmak için
Ayçiceği yağı
Dip sos için
1 salçalık biber
2 yemek kaşığı sirke
1 diş rendelenmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil
2 tatlı kıyılmış taze kişniş
Hazırlanışı:
Sos için, kırmızı biberi çok küçük doğrayıp diğer malzemelere ilave edip karıştırın. Kuşkonmazları kaynayan suya atıp yumuşayıncaya kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Un, mısır unu, tuz ve sodayı bir kasede çırpın. Yağı tavada kızdırın. Kuşkonmazları önce una, sonra hamur karışımına bulayıp kızgın yağda kızartın. Sıcak ya da ılık servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.