Kuzu etli enginar

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6 kişilik -

Malzemeler

6 temizlenmiş enginar

30 gr tereyağı

500 gr parça kuzu eti

1 çay kaşığı un

20 arpacık soğan

1 limonun suyu

4 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

1/4 demet dereotu



Hazırlanışı:

Tereyağını tencereye alıp eritin. Küçük parçalar şeklinde kesilmiş eti ilave edip suyunu salıp tekrar çekinceye kadar ara sıra karıştırarak kavurun. Etler suyunu çektikten sonra 5 dakika daha kavurup unu ekleyin. 1-2 dakika sonra temizlenip dörde bölünmüş enginarları ve arpacık soğanları ilave edin. Limon suyunu ekleyin. Tuzla tatlandırın. Suyu ilave edip 10 dakika orta ateşte pişirin. Ocağı kısıp enginarlar yumuşayana kadar pişirin. üzerine kıyılmış dereotu serpip servis yapın.

