Kuzu etli ve kırmızıbiberli bezelye

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6 kişilik -

Malzemeler

400 gr parça kuzu eti

2 soğan

2 orta boy havuç

2 salçalık kırmızıbiber

2 küçük boy patates

400 gr bezelye

2 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Sıcak su



Hazırlanışı:

Soğanların kabuğunu soyup kıyın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Soğan ve küçük parçalar şeklinde kesilmiş kuzu etini ekleyip kavurun. Patates ve havuçları temizleyip küçük küpler şeklinde doğrayın. Tencereye ilave edip kavurmaya devam edin. Biber salçası, tuz ve malzemelerin üzerini kapatacak kadar sıcak su ekleyip sebzeler ve et yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

