Lahanalı rulo börek

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Lahanalı rulo börek nasıl yapılır?

6 kişilik -

Malzemeler

4 yufka

200 gr beyaz lahana

200 gr kıyma

1 küçük boy havuç

2 orta boy soğan

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Sosu için

2 yumurta

1.5 su bardağı süt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 paket kabartma tozu



Hazırlanışı

Yemeklik doğradığınız soğanları zeytinyağında soteleyin. Kıymayı ekleyip kavurun. Rendelenmiş havuç ve ince doğradığınız lahanayı ilave edin. Tuz ilave ederek 10 dakika pişirin. Maydanozu ve baharatları ekleyip ocağı kapatın. İlk yufkayı tepsinin zeminine kenarları yüksek olacak şekilde yerleştirin. Diğer yufkayı tezgaha yayıp üzerine harcın üçte birini ekleyin. Kenarlarını hafifçe içe doğru katlayarak rulo şeklinde sarın. İki parmak genişliğinde kesip dilimleri tepsinin içine dik olarak yerleştirin. Diğer iki yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. Sos malzemelerini karıştırıp böreklerin üzerine gezdirin. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.