Limon soslu lüfer ızgara

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Lüfer ızgara tarifi...

2 kişilik -

Malzemeler

4 lüfer fileto

Yarım demet pazı

1 limonun suyu

5-6 kapari

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 kırmızıbiber

1 havuç

1 tutam toz şeker

1 kabak

2 yemek kaşığı domates püresi

1 diş sarımsak

Tuz



Hazırlanışı

Kabakları jülyen doğrayın. Havucun yarısını halka şeklinde kesin. Havucu zeytinyağında soteleyin. Kırmızıbiberi kıyın ve havucun üzerine bir yemek kaşığı dolusu ekleyip karıştırın. Kabağı ilave edin. Domates püresi, ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyip tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 10 dakika pişirin. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu, toz şeker ve tuzu çırpın. Kalan havucu küçük doğrayın. Sosa kapari, havuç ve kırmızıbiberi ekleyip karıştırın. Pazıyı yıkayıp doğrayın ve zeytinyağında soteleyin. Balığı ızgarada pişirin. Pazı ve garnitürle birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

