Limon turşusu
Ekşi sevenlere özel limon turşusu tarifi...
- kişilik
-
Malzemeler
4 kalın kabuklu limon
4 yemek kaşığı kaya tuzu
6 limonun suyu
Hazırlanışı:
Yıkadığınız limonları dilimler ayrılmayacak şekilde uzunlamasına dörde bölün. İçlerine tuz ekleyerek cam bir kavanoza sıkıca dizin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Bu şekilde 3-4 gün kabukları yumuşayana kadar bekletin. Diğer limonların suyunu sıkın. Kavanozdaki limonları bastırıp üzerlerini kapatacak kadar limon suyunu kavanoza ilave edin. Kavanozun kapağını kapatarak serin bir yerde en az 4 hafta bekletin. Servis yapmadan önce yıkayarak fazla tuzunu ve üzerinde oluşan beyaz tabakayı alarak servis yapın.
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.