Limon turşusu

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Ekşi sevenlere özel limon turşusu tarifi...

- kişilik -

Malzemeler

4 kalın kabuklu limon

4 yemek kaşığı kaya tuzu

6 limonun suyu



Hazırlanışı:

Yıkadığınız limonları dilimler ayrılmayacak şekilde uzunlamasına dörde bölün. İçlerine tuz ekleyerek cam bir kavanoza sıkıca dizin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Bu şekilde 3-4 gün kabukları yumuşayana kadar bekletin. Diğer limonların suyunu sıkın. Kavanozdaki limonları bastırıp üzerlerini kapatacak kadar limon suyunu kavanoza ilave edin. Kavanozun kapağını kapatarak serin bir yerde en az 4 hafta bekletin. Servis yapmadan önce yıkayarak fazla tuzunu ve üzerinde oluşan beyaz tabakayı alarak servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

